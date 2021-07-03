В Волгоградской области в ДТП погиб молодой парень и пострадали двое детей

Молодой водитель скончался до приезда скорой помощи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне вечером, 2 июля, на трассе в Михайловском районе Волгоградской области произошло трагическое происшествие. В 21.10 на 5 километре автодороги «Михайловка – Даниловка – Котово» 61-летний водитель за рулем «Volkswagen Bora» не справился с управлением. Легковушка выехала на встречную полосу, где влетела в «ВАЗ-2114», сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть 18-летнего водителя отечественного автомобиля.

Различные травмы получили еще двое детей, которые находились в салоне «Volkswagen Bora». Юных пассажиров шести и восьми лет скорая помощь увезла в больницу.