Жителей хутора в Волгоградской области оставили голодать

Ближайший магазин находится в 15 километрах от хутора Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители хутора Михайловка Киквидзенского района Волгоградской области остались в настоящей продуктовой изоляции. В населенном пункте закрылись магазины и торговые точки по продаже продуктов и товаров. И уже месяц 300 человек вынуждены преодолевать большое расстояние, чтобы не умереть с голоду. Как рассказали «КП-Волгоград» в аппарате уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, ближайший продуктовый магазин располагается в хуторе Ежовка, находящийся на расстоянии 15 километров от хутора Михайловка.

- Неоднократные обращения жителей в органы местной власти положительного результата не принесли, - добавили в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе.

Однако торговые точки в хуторе не появились. Единственное, чего смогли добиться хуторяне, это подвоз хлеба в местное отделение почты. Они предоставили коллективную жалобу уполномоченному по правам человека в Волгоградской области Валерию Ростовщикову. В аппарате надеются, что будут приняты необходимые меры в интересах граждан.