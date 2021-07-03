В волгоградском перинатальном центре в июне родился 71 недоношенный малыш

В июне в перинатальном центре мальчиков родилось больше, чем девочек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Волгоградском областном клиническом перинатальном центре №2 произошло 390 родов. Как рассказали «КП-Волгоград» в медучреждении, на свет появились 406 малышей. Было рождено 217 мальчиков, а девочек немного меньше – 189. При этом 71 малыш был недоношенным. Шестеро младенцев появились на свет с весом менее 1 килограмма и четверо «торопыжек» с весом от одного до полутора килограммов.

А самый крупный из новорожденных в июне ребенок весил 5 килограммов 70 граммов, самый маленький – 819 граммов.

В прошлом месяце в перинатальном центре родилось 19 двоен. 19 младенцев благополучно появились на свет после ЭКО-беременности. Мамами впервые стали 147 женщин, во второй раз – 131 волгоградка. А за третьим и больше пришли 112 мам.