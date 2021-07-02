«Они лежат в заброшенных могилах»: волгоградка пожаловалась на состояние мест захоронений павших в Сталинградской битве

Женщине пока не удалось добиться приведения в порядок мест захоронения павших борцов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городе Фролово Волгоградской области на территории кладбища №2 в заброшенном состоянии находятся захоронения участников Сталинградской битвы. Надеется решить проблему местная жительница. 73-летняя пенсионерка не первый год пытается добиться благоустройства мест, где похоронены красноармейцы. Однако сделать ей пока не получается. С надеждой исправить ситуацию женщина обратилась в Волгоградское Управление Федеральной антимонопольной службы. Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, поступило полное отчаяния обращение пенсионерки.

- Как следует из обращения, по данному вопросу о бездействии соответствующих служб города заявительница уже обращалась в администрацию города, другие органы власти, к депутатскому сообществу. Однако вразумительных ответов ею получено не было и данный вопрос до сегодняшнего дня все еще остается нерешенным, - добавили в Волгоградском УФАС.

В своем обращении женщина написала, что она с мая 2019 года начала ходить к руководству Фролово с просьбой благоустроить места захоронений участников Великой Отечественной войны на кладбище №2. У похороненных не осталось потомков, проживающих во Фролово.

- Сейчас они лежат в заброшенных могилах, которые заросли кустарником и деревьями, травой, мусором, - написала жительница Фролово.

УФАС решило направить обращение в региональный штаб Общероссийского народного фронта Волгоградской области и в администрацию Фролово, чтобы были приняты необходимые меры по благоустройству мест захоронений участников Сталинградской битвы.