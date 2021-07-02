Придется спасаться от жары: погода в Волгограде и области на 3 июля

В субботу в Волгограде будет пляжная погода. Главное - не сгореть на солнце. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Воздух в Волгоградской области остается раскаленным. Тем более жаркая погода снова усиливается. В выходные температура в тени будет под 40 градусов. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, в Волгограде и области 3 июля ожидается переменная облачность. По прогнозу синоптиков, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер подует северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. При грозах возможно усиление до 13-18 метров в секунду.

По области в ночь с пятницы на субботу температура воздуха составит +18...+23°. Завтра днем +31...+36°. В Волгограде в ночные часы столбики термометров будут показывать +21...+23º. В субботу днем +33°...+35º.

Специалисты предупреждают, что в отдельных северных, в большинстве южных районов Волгоградской области и в Волгограде ожидается чрезвычайная пожароопасность (опасное явление).