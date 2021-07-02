По маминым стопам: дочь Татьяны Лебедевой выиграла медаль первенства России

Татьяна Лебедева приняла участие в награждении своей дочери Анастасии Матвеевой (справа вверху). Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики.

В начале века в секторах для прыжков в длину и тройного прыжка на мировой арене солировала волгоградская легкоатлетка Татьяна Лебедева. Она стала олимпийской чемпионкой, имеет «серебро» и «бронзу» Олимпиад, а также победы на мировых чемпионатах. А теперь у прославленной спортсменки подрастает смена. Дочь Татьяны Лебедевой Анастасия Матвеева, как и мама, также решила связать свою жизнь с легкой атлетикой. В Уфе завершилось первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет, на котором представляющая Волгоградскую область спортсменка завоевала бронзовую медаль.

Анастасия Матвеева выступала в секторе для тройного прыжка. В лучшей своей попытке она показала результат 12 метров 56 сантиметров, уступив на 33 сантиметра победившей ростовской спортсменке и всего 4 сантиметра сопернице из Самары, которая стала второй. В церемонии награждения приняла участия Татьяна Лебедева. На своей страничке в Instagram она отметила, что счастлива вручать медаль своей дочери.

Кстати, первенство России прошло в Уфе. А Татьяна Лебедева родом из Башкортостана – из города Стерлитамак.

А другая волгоградская олимпийская чемпионка Елена Исинбаева решила, что ее дочь будет теннисисткой. Мировая рекордсменка в прыжках с шестом отдала 7-летнюю Еву в одну из самых известных теннисных академий мира тренера Патрика Муратоглу. Она находится в Ницце.