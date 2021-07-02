В субботу в Волгограде в двух районах не будет электричества

В выходной день без света оставят частный сектор двух районов Волгограда Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде продолжаются ежедневные плановые ремонт и профилактика электросетей и электрооборудование. Эти работы не обходятся без отключения света, даже в первый выходной недели. В субботу, 3 июля, электроснабжение будет отсутствовать весь день в двух районах города. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электричества не будет в Тракторозаводском и Кировском районах.

В Тракторозаводском районе ряд домов обесточат с 9.00 до 17.00. Не смогут воспользоваться электроприборами жители улицы Абганеровской, 31-43, 32-48; переулка Ольховского, 11, 10-26; переулка Гороховского, 3-17, 4-12; улицы Генерала Апанасенко, 29-45, 20-46; улицы Пальмовой, 11-15; переулка Волжского, 4а-6, 1-7, 10.

Также с 9.00 до 17.00 света не будет по некоторым адресам Кировского района – улица Вильнюсская, 1-45, 31а, 2-40, 20а, 34а, 34б; улица Самаркандская, 1-39, 33а, 2-42, 2а, 8а; улица Падунская, 1-25, 1а.