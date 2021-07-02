В Волгограде стартовала реконструкция площади Чекистов

Площадь Чекистов обновят в два этапа. Фото: мэрия

В Ворошиловском районе Волгограда началась реконструкция площади Чекистов, которая в этом году вошла в программу «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Сейчас подрядчик демонтирует старую тротуарную плитку и асфальт, на месте которых выложат новую брусчатку.

По данным мэрии, помимо мощения 0,35 га дорожек на площади Чекистов сделают новое освещение на 150 светодиодных фонарей, поливочный водопровод, смонтируют системы видеонаблюдения и оповещения, поставят лавочки, 20 новых скамеек с чугунными ножками под «старину» и чугунные урны, проведут озеленение.

Старый гранитный бордюр здесь обещают сохранить, как и в других городских скверах. Плюс к этому, на центральной лестнице у входа в парк асфальтобетонные ступени заменят на гранитные. А гранит на двух лестницах, которые ведут к улице Калинина, почистят и вернут на место.

Что касается самой больной для волгоградцев темы деревьев, то старые деревья обещают сохранить, а к ним высадят еще 80 деревьев и более трех тысяч кустарников. Украсят сквер ели, клены, ивы, обрамлять их будут багрянник, барбарис, бирючина, можжевельник и спирея. Потом все вокруг укроет рулонный газон. Проводить реконструкцию площади Чекистов будут в два этапа.