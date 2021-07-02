Волгоградца, убившего Романа Гребенюка после ссоры в родительском чате, оставили в одиночной камере

Фото - пресс-служба волгоградского суда.

Центральный районный суд рассмотрел административный иск Арсена Мелоняна, подозреваемого в жестоком убийстве 41-летнего волгоградца Романа Гребенюка после ссоры в родительском чате. Мелконяна сейчас содержат в одиночной камере, он посчитал это незаконным и пожелал вернуться к другим подследственным. Утверждает, что при нынешнем раскладе на него оказывают давление.

- Со слов истца, в конце декабря 2020 года его без объяснения причин стали содержать в одиночной камере, не ознакомив при этом с постановлением о переводе. Также указывает, что на запрос его адвоката о причинах перевода начальником изолятора был дан формальный ответ. – рассказали «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-служба судов Волгоградской области.

Однако суд посчитал эти доводы безосновательными, а перевод в одиночную камеру – законным.

Напомним, Арсена Мелконян убил Романа Гребенюка в «Сбербанке» на глазах у десятков очевидцев. Это случилось после перепалки родителей в чате по поводу школьных заданий. Инцидент вызвал резонанс.

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Все началось утром 23 октября в родительском чате в Viber во время обсуждения задания по русскому языку. Учитель задала детям тест, который нужно было выполнить в определенное время. Скриншоты переписки разлетелись по соцсетям (подробности).

«Из нас сделали извергов»: зачинщица смертельного конфликта в чате считает себя жертвой

Женщина, ставшая причиной ссоры в чате, которая закончилась жестоким избиением и смертью отца 12-летней девочки Романа Гребенюка, не считает себя виноватой. Напротив, по мнению Анны Мелконян, она стала жертвой (подробности).

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Защищать честь Анны, которую якобы оскорбил в родительском чате Роман Гребенюк, в банк пришли трое, в том числе муж Арман и брат Арсен Мелконян. Именно последний и нанес «обидчику» несколько ударов по голове (подробности).