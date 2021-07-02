В Волгограде при строительстве детсада по нацпроекту украли 3 миллиона

Строительство детского сада по нацпроекту «Демография» в Кировском районе Волгограда обернулось скандалом: подрядчик похитил 3 миллиона рублей, сэкономив на стройматериалах. Мошенничество вскрыли сотрудники волгоградской УФСБ и Департамента финансов администрации Волгограда.

Здание для дошколят находится на улице Кирова. Подрядчик завышал цены на стройматериалы и их количество, хотя по факту использовал дешевые трубы, светильники, плитку. Таким образом прилично заработал.

- На основании материалов проверки прокуратуры Кировского района возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Расследовали уголовное дело сотрудники СУ СКР по Волгоградской области. Кстати, подрядчик вернул в казну украденные средства, но наказания ему не избежать.