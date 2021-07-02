Мэрия Волгограда повысила плату за содержание жилья для 18 домов

Суммы в счетах за ЖКУ будут выше. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Жителям двух районов Волгограда летом 2021 года повысят плату за содержание жилья. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, новый тариф будет действовать для собственников помещений в многоквартирных домах, где по каким либо причинам размер платы за содержание жилого помещения не приняли на общем собрании сами жильцы. Таких домов оказалось 18. Из них 15 домов обслуживает УК Тракторозаводского района и три дома в Дзержинском районе – УК Ренессанс. Платить жильцам этих домов придется от 20 до 30 рублей за квадратный метр. Новые тарифы начнут действовать с 1 июля и с 1 августа 2021 года.

Согласно постановлению администрации Волгограда №579 от 29.06.2021 уже с 1 июля размер платы за содержание жилого помещения вырастет для собственников помещений трех домов в Дзержинском районе. По 20,68 рубля за «квадрат» будут платить жители домов на улицах 51-й Гвардейской, 18, Краснополянской, 20 и Гейне, 11.

С 1 августа 2021 года новые тарифы на содержание жилья будут действовать в домах Тракторозаводского района по адресам:

ул. Луговского, 5 - 30,13 рубля,

ул. Менжинского, 24 - 28,26 рубля,

ул. Грамши, 43 и 49 - 28,06 рубля,

ул. Ак. Богомольца, 19 - 28,04 рубля,

пр. Ленина, 201 - 22,33 рубля,

ул. Льговская, 4 - 22,25 рубля,

ул. Г. Королевой, 2 и 4 - 21,39 рубля,

ул. Г. Королевой, 8 - 21,38 рубля,

ул. Дегтярева, 13 - 21,06 рубля,

ул. Ополченская, 25 - 21,06 рубля,

ул. Мясникова, 14 - 20,68 рубля,

ул. Жолудева, 26 - 20,66 рубля,

ул. Дзержинского, 37 - 19,39 рубля.

Новые тарифы в этих домах приняты постановлением администрации Волгограда №578 от 29.06.2021.

Подобная практика существует в Волгограде не первый день. Так, часть домов УК ТЗР получила новые тарифы с мая.