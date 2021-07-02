Ребенок задыхался: под Волгоградом полицейские спасли 6-летнего мальчика

Лейтенанты полиции Андрей Бирюков и Илья Полетаев спасли 6-летнего мальчика. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

«За душу берет такое доброе и отзывчивое отношение сотрудников полиции – молодых ребят, к случившемуся в нашей семье» - эти теплые слова супруги Наталья и Вячеслав из Уфы адресовали волгоградским полицейским - лейтенантам полиции Андрею Бирюкову и Илье Полетаеву, которые спасли их 6-летнего сына. Семья ехала на отдых через Волгоградскую область. 28 июня машина миновала 623 километр трассы «Сызрань-Волгоград». Именно там несли службу инспекторы ДПС, к которым обратились встревоженные родители: мальчик стал задыхаться, потерял сознание.

Полицейские экстренно отвезли маму и ребенка в больницу в Дубовку. По пути вызывали «скорую», чтобы врачи были наготове, а мальчику оказывали первую помощь. Все обошлось: медики привели в чувство маленького пациента, но после этого случая родители решили вернуться домой. Они посчитали своим долгом отблагодарить стражей порядка, которые буквально спасли жизнь их сыну.