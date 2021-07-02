На волгоградском стадионе «Темп» обустроят сектор для прыжков в длину

На стадионе обустроят два сектора для прыжков. Фото: мэрия

Вскоре на стадионе «Темп» в Красноармейском районе Волгограда появится сектор для прыжков в длину площадью около тысячи квадратных метров. Работы по его обустройству уже стартовали, сообщили в администрации города.

Сначала на территории спортивного комплекса подготовят 40-метровое бетонное основание дорожки для разбега, сделают ямы, куда впоследствии будут приземляться спортсмены. После дорожку укроют травмобезопасным покрытием, а яму заполнят специальным наполнителем.

После на стадионе «Темп» сделают и сектор для прыжков в высоту. Кроме того, специальное покрытие, которое не боится шипов на буцах, уложат на универсальной спортплощадке. Это лишь часть масштабной реконструкции стадиона. За пять лет в спортивном комплексе отремонтировали фасады четырех корпусов, обновили проезды и пешеходные дорожки, футбольное поле и трибуны, беговые дорожки и легкоатлетический сектор, построили ФОК.