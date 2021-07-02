На севере Волгограда снесут гаражи и шлагбаум

Гаражи пойдут под снос. Фото: Евгения ГУСЕВА

На севере Волгограда готовят к сносу очередной блок металлических гаражей жильцов, расположенных во дворах Тракторозаводского района. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, администрация Тракторозаводского района посчитала самовольными постройками девять металлических гаражей на проспекте Ленина возле домов №193 и 173.

Собственники должны добровольно демонтировать свои боксы не позднее пяти рабочих дней со дня заседания комиссии, в противном случае местные власти это сделают сами. Заниматься демонтажом, перевозкой и хранением признанных незаконными металлических коробок будет «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда»

Кроме того, на Тракторном пойдут под снос шлагбаум и сторожка, установленные на участке напротив дома №15 на улице Центральной.