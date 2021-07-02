Волгоградец за рулем «Фольксвагена» протаранил тягач и попал в больницу

ДТП произошло на территории СНТ. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В четверг, 1 июля, на автодорогах Волгоградской области произошло 7 серьезных аварий с пострадавшими, а ГИБДД задержала 20 пьяных водителей и выявила 839 нарушений ПДД. Из-за несоблюдения правил едва не погиб 30-летний мужчина за рулем «Фольксваген Поло». Мужчина на полной скорости врезался в тягач, боковую часть иномарки со стороны водительского кресла прилично смяло.

Столкновение произошла в Советском районе Волгограда утром. Мужчина ехал со стороны поселка Максима Горького в сторону улицы Казахской.

- Напротив дома №93 СНТ «Садовод» не выдержал боковой интервал и совершил столкновение с автомашиной «Фредлайнер» с полуприцепом. В результате ДТП водитель автомашины «Фольксваген» доставлен в медучреждение, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.