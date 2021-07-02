Под Волгоградом экстремиста осудили за призывы захватить власть

Мужчине дали полтора года условно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский районный суд Волгоградской области дал полтора года условно 22-летнему Ивану М., который в одном из чатов в телеграме призывал людей к захвату власти. Незаконные публикации экстремист выложил в апреле 2019 года в формате голосовых сообщений.

- Материалы содержали призывы к насилию в отношении лиц кавказской национальности, а также захвату действующей власти в России и уничтожению полицейских участков, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального УФСБ.

Сразу после этого Ивана задержали сотрудники областных ФСБ и Главка. Вину свою молодой экстремист признал.

В Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области добавили, что осужденному также нельзя два года заниматься администрированием сайтов. Приговор еще не вступил в силу.