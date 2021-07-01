Поэтессу из Котово госпитализировали в больницу после обращения Максима Фадеева

Максим Фадеев обратился к главе региона с просьбой помочь поэтессе из Котово Наталье Касимцевой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

После видеообращения продюсера Максима Фадеева поэтессу из Волгоградской области Наталью Касимцеву госпитализировали в Камышинскую районную больницу. Напомним, известный в России композитор обратился к губернатору Андрею Бочарову с просьбой помочь своей коллеге Наталье, у которой обнаружили ковид. Не так давно волгоградка приехала из Москвы к заболевшей маме и, скорее всего, заразилась. К сожалению, женщина умерла, а Наталья осталась на карантине в родном городе. Изначально ее наблюдали врачи.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном комитете здравоохранения, Наталью Касимцеву лечили амбулаторно, домой ей привозили необходимые лекарства. Госпитализация ей не требовалась.

- В понедельник выполнен рентген органов грудной клетки, пневмония не обнаружена. Вчера, 30 июня, у пациентки были взяты плановые анализы. Вечером пациентка была госпитализирована в Камышинскую районную больницу, - добавили в облздраве.