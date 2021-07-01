Под Волгоградом из-за засухи массово гибнут сосны

Фото: «Центр защиты леса Волгоградской области»

Засуха прошлых лет стала причиной массовой гибели сосен в лесничестве Ольховского района Волгоградской области. Обеспокоенные состоянием насаждений сотрудники «Центра защиты леса Волгоградской области» вместе с коллегами в конце июня отправились в регион, чтобы обследовать деревья и решить, как их спасти.

- В насаждениях сосны крымской и сосны обыкновенной выявлено ослабление и отмирание, как отдельных деревьев, так и куртин, - рассказали «КП-Волгоград» в «Центре защиты леса».

Эксперты также нашли вредителей, но они если и причинили вред, но минимальный. Фитопатогены не обнаружены, но обнаружена другая закономерность: во время нынешних дождей насаждения потихоньку восстанавливаются. Так пришли к выводу, что причиной гибели сосен стала засуха 2019-2020 годов.

- Необходимо проводить агротехнические уходы в несомкнувшихся культурах, рубок ухода в молодняках и средневозрастных древостоях, а также проводить лесопатологические обследования с целью назначения санитарно-оздоровительных мероприятий, - добавили в ведомстве.