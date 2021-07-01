В Волжском 5 автобусных маршрутов будут ходить по-новому

В Волжском в общественном транспорте в течение часа можно делать бесплатную пересадку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волжском с 5 июля изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов. По-новому будут ходить автобусы №2, 5, 11, 24 и 27. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волжского, необходимость изменения возникла в целях исключения дублирования муниципальных маршрутов после введения системы бесплатной пересадки. В городе-спутнике с 25 января можно совершить в течение часа бесплатную пересадку в автобусах и трамваях.

- Пересаживаться можно на другой маршрут, если у пассажира нет возможности добраться до места назначения одним маршрутом, - уточнили в мэрии.

Нововведения привели к тому, что некоторые муниципальные маршруты начали дублировать друг друга. После изменений с ближайшего понедельника в протяженности таких маршрутов увеличится количество рейсов и сократится интервал движения.

С 5 июля будут работать автобусные маршруты:

№ 2 «Площадь Свердлова – остров Зеленый» (до 1 августа отправления будут осуществляться от РК «Спутник», с 1 августа – от Медколледжа).

№ 5 «Площадь Свердлова – завод им. Макарова».

№ 11 «Площадь Труда – поселок Краснооктябрьский – СНТ «Лилия».

№ 24 «Магазин «Стимул» - ЖДВ» (интервал в час пик составит 7-9 минут, в межпиковое время – 13 минут; первое отправление от «Стимула» - в 6.10, от ЖДВ - в 6.35, последнее отправление от «Стимула» - в 20.40, от ЖДВ - в 21.05).

№ 27 «Улица Медведева – ВПЗ».

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте МУП «Волжская автоколонна».