«Вчера купались, а ночью кто-то вылил что-то непонятное»: в Волгоградской области позеленело Береславское водохранилище

Лабораторное исследование позволит определить, из-за чего позеленела вода Фото: Эдуард Пальгунов

1 июля жители Калачевского района Волгоградской области не могли не заметить, что Береславское водохранилище вдруг изменило цвет. Вода стала ярко зеленого цвета. Что стало причиной такого явления? Волгоградцы считают, что ночью в водохранилище были вылиты какие-то нечистоты, поэтому там теперь невозможно купаться.

- Вчера купались на этом пляже, была идеально чистая вода. Пришли сегодня с утра, а здесь кто-то ночью вылил что-то непонятное, - рассуждает автор опубликованного в социальных сетях видео с Береславского водохранилища.

Специалисты отмечают, что по видео сложно определить, что же стало причиной изменения цвета воды. Заслуженный эколог Российской Федерации Владимир Лобойко назвал несколько вариантов случившегося.

- Изменение цвета воды водного объекта может быть обусловлено многими причинами. Как естественными - вроде цветения водорослей, так и связанными с хозяйственной деятельностью человека. Сложно определить конкретную причину, учитывая погрешности цветопередачи видео, - отметил Владимир Лобойко.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, специалисты облкомприроды передали информацию в территориальное управление Росприроднадзора по Волгоградской и Астраханской области для принятия мер реагирования. Отметим, Береславское водохранилище относится к объектам федерального уровня надзора и контроля.