2 июля в четырех районах Волгограда отключат свет

Светы не будет в 4 районах.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В разных районах Волгограда продолжаются плановые отключения света. Как рассказали «КП-Волгоград» в компании «Россети Юг», 2 июля в график попали сразу четыре – Тракторозаводский, Дзержинский, Кировский, Краснооктябрьский. Света не будет в течение дня, поэтому волгоградцам лучше запастись терпением. Без сплит-систем летом непросто, но синоптики обещают, что аномальной жары завтра не будет.
Напомним, что во время отключения электричества энергетики проводят профилактические и ремонтные работы.
ГДЕ ОТКЛЮЧАТ СВЕТ 2 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
Тракторозаводский район (с 11:00 до 15:00)
ул.Костюченко 1, 1а, 3а, 7, 7а, 9, 9а,
пер.Цветочный 2, 5, 7
Дзержинский район (с 9:00 до 17:00)
ул.Ангарская 59-63
Кировский район (с 9:00 до 17:00)
ул.Красноозерная 45-55, 58-66,
ул.Катальповая 49, 50
ул.Бытовая 1-25, 2а-26,
л.Сокольниковская 3-25, 2-24
Краснооктябрьский район (с 9:00 до 17:00)
ул.Тарифная 1,3, 5, 7, 9, 11.