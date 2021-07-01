2 июля в четырех районах Волгограда отключат свет

Светы не будет в 4 районах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В разных районах Волгограда продолжаются плановые отключения света. Как рассказали «КП-Волгоград» в компании «Россети Юг», 2 июля в график попали сразу четыре – Тракторозаводский, Дзержинский, Кировский, Краснооктябрьский. Света не будет в течение дня, поэтому волгоградцам лучше запастись терпением. Без сплит-систем летом непросто, но синоптики обещают, что аномальной жары завтра не будет.

Напомним, что во время отключения электричества энергетики проводят профилактические и ремонтные работы.

ГДЕ ОТКЛЮЧАТ СВЕТ 2 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

Тракторозаводский район (с 11:00 до 15:00)

ул.Костюченко 1, 1а, 3а, 7, 7а, 9, 9а,

пер.Цветочный 2, 5, 7

Дзержинский район (с 9:00 до 17:00)

ул.Ангарская 59-63

Кировский район (с 9:00 до 17:00)

ул.Красноозерная 45-55, 58-66,

ул.Катальповая 49, 50

ул.Бытовая 1-25, 2а-26,

л.Сокольниковская 3-25, 2-24

Краснооктябрьский район (с 9:00 до 17:00)

ул.Тарифная 1,3, 5, 7, 9, 11.