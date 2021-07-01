В Волгограде не собираются застраивать склоны Мамаева кургана

В музее-заповеднике попросили разделять понятия Мамаева кургана Фото: Игорь БУГАЕВ

Музей-заповедник «Сталинградская битва» выступил с опровержением информации о том, что на склонах Мамаева кургана в Волгограде в скором времени появятся новостройки. Про готовящиеся строительные работы уже не первую неделю сообщают местные СМИ. Как рассказали «КП-Волгоград» в музее-заповеднике, территории мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и достопримечательного места ожесточенных боев в 1942-1943 годов подлежат благоустройству только как лесопарковые зоны.

- Никакой застройки, в том числе возведения жилой либо коммерческой недвижимости на данных территориях не планировалось и не планируется, равно как и переноса границ вышеуказанных территорий, - отметили в музее-заповеднике.

Зоны мемориального комплекса и достопримечательное место ожесточенных боев были установлены постановлением главы администрации Волгоградской области от 4 июня 2007 года и уточнены приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. А проекты благоустройства достопримечательного места ожесточенных боев (склоны Мамаева кургана) неоднократно озвучивались и предлагались к общественному обсуждению. В частности, там могло появиться тематическое пространство под названием «Сталинградское кольцо».

Также в музее-заповеднике просит разделять понятия Мамаева кургана, который включает в себя мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы», а также достопримечательное место ожесточенных боев в 1942-1943 годов (склоны в границах II-й Продольной магистрали и железнодорожной линии «Волгоград-Москва») и охранные зоны Мамаева кургана, расположенные на прилегающих к нему территориях.