Не бросайте еду и мусор: в Волгограде чистят пруд в сквере Саши Филиппова

Рыбки и черепахи, обитающие в искусственном пруду в сквере Саши Филиппова временно перекочевали в другое место – водоем чистят от ила и мусора. Рабочие уже откачали воду и сейчас приводят в порядок дно водоема. Для этого пригнали илососную машину. Как только работы завершатся, пруд снова наполнят водой и обитатели вернутся в привычную среду.

Гуляющих в сквере волгоградцев очень просят не загрязнять водоем.

- К сожалению, часто фиксируем случаи, когда люди бросают в водоем продукты питания и мусор. Это может негативно сказаться на состоянии пруда и его обитателей. В очередной раз хотим призвать жителей бережно относиться к общегородскому имуществу, - рассказал «КП-Волгоград» директор МУК «Детский городской парк» Алексей Никулин.