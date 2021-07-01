В Волгоградской области братья на двоих получили 21 год тюрьмы за попытку убить пенсионерку

Братьям на момент преступления было 40 лет и 41 год. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгоградской области вынесли приговор в отношении двух саратовцев, которые ограбили и пытались убить пенсионерку. Мужчин признали виновными по двум статьям Уголовного кодекса – «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия, сопряженный с незаконным проникновением в жилище» и «Кража с банковского счета, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину». Также действия одного из осужденных квалифицировали по статье «Покушение на убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление», сообщила «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Следователи и суд установили, что двое жителей Саратовской области приехали в Волгоградскую, чтобы скрыться от уголовного преследования. В течение трех месяцев они скитались по региону и оказались в Дубовке. В поисках ночлега братья пришли к 72-летней пенсионерке. Она не пустила незваных гостей переночевать, но рассказала им, что проживает одна. 5 августа 2020 года мужчины в состоянии алкогольного опьянения ворвались в дом пожилой женщины и начали душить ее подушкой, а еще потребовали отдать им ценные вещи и деньги. Обыскивая дом, осужденные нашли 2 мобильника и банковские карты – пин-коды от них испуганная пенсионерка сообщила грабителям.

Саратовцы поспешили с похищенным на выход, но один из них решил убить жертву. Он стал душить ее простыней, пока женщина не потеряла сознание. А потом включил все конфорки на газовой плите, рассчитывая, что хозяйка дома погибнет от отравления. Однако ей чудом удалось выжить. Она пришла в сознание, когда в доме уже никого не было. Пенсионерка обратилась за помощью к соседке, которая вызвала скорую помощь и полицию. Прибывший участковый выключил газ, благодаря чему удалось предотвратить ЧП.

А преступники спустя 2 дня были задержаны в Волжском. Они успели снять с банковских карт все деньги. Ранее мужчины уже привлекались к уголовной ответственности. Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой Дубовского района. Суд приговорил одного из них к 12-ти годам лишения свободы, а второго – на 9 лет тюрьмы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.