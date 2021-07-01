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Здоровье1 июля 2021 14:09

В Волгограде за нарушения антиковидных мер оштрафовали кафе «Пиратская гавань»

Заведение не прошло проверку Роспотребнадзора
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Кафе не выполнило предписание Роспотребнадзора, за что получило штраф

Кафе не выполнило предписание Роспотребнадзора, за что получило штраф

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгоградской области не перестают следить за соблюдением антиковидных требований. С постоянными межведомственными проверками сталкиваются заведения общепита. И не все из них работают добросовестно в условиях распространения коронавируса, за что получают штрафы. Кафе «Пиратская гавань» в Центральном районе Волгограда во время рейда было выдано предписание Роспотребнадзора о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Однако повторная проверка выявила неисполнение предписания, сообщили «КП-Волгоград» в региональном Управлении Роспотребнадзора.

В заведении не проводилась ежедневная влажная уборка служебных помещений, комнат приема пищи, отдыха, туалета с использованием дезинфицирующих средств. Также в кафе каждые 2-4 часа не обрабатывали дверные ручки, выключателей, перил, поверхностей столов, стулья и оргтехнику. В «Пиратской гавани» не обеззараживали помещение при помощи дезинфицирующих средств. А еще там не было умывальника для мытья рук с мылом и дозаторами для обработки рук кожными антисептиками.

За ковидные нарушения в отношении ООО «ХОП», предоставляющего услуги общественного питания в кафе «Пиратская гавань», было возбуждено административное дело. Центральный районный суд оштрафовал заведение на 100 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.