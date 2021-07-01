Волгоградцы стали больше зарабатывать

Средняя зарплата по Волгоградской области в апреле составила более 37 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

У жителей Волгоградской области растут зарплаты. Об этом свидетельствует исследование Росстата. Ведомство посчитало, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата волгоградцев за апрель составила 37 920 рублей. И это больше, чем было в феврале и марте. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные Росстата, в феврале средняя зарплата была 34 097 рублей, а в марте – 36 685 рублей. Таким образом, рост за пару месяцев составил 3,8 тысячи рублей.

При этом в Волгоградской области не самая высокая зарплата даже в Южном федеральном округе. В Краснодарском крае в апреле она составляла 40 985 рублей, в Астраханской области – 39 695 рублей, в Ростовской – 38 544 рублей, в Севастополе – 38 271 рубль. А средняя заработная плата по стране в апреле составила 56 613 рублей.