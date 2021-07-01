Партия «Новые люди» предлагает волгоградцам участие в проекте #БезопасныйДвор

Идея создать этот проект появилась после того, как «Новым людям» рассказали историю детской площадки на улице Краснопресненской в Советском районе Волгограда. Когда-то она была образцовой, гулять сюда приезжали даже из соседних районов. Сейчас же мини-городок без преувеличения опасен для жизни. Особенно страшен кирпичный замок с горкой, которую уже назвали горкой-монстром. Непонятное сооружение давно из украшения превратилось в позор окрестных дворов.

- Когда-то на этой площадке до самого вечера звенел детский смех, - рассказывает жительница дома по соседству с двором Людмила Голубова. – Сейчас же детский городок засыпан мусором, зарос сорной травой. Его облюбовали местные бомжи и любители крепких напитков. Состояние такое, что детей даже близко подпускать страшно. Да и люди говорят, что на этой горке не раз калечились дети.

Партия «Новые люди» помогла составить коллективную жалобу в администрацию Советского района. Однако там людей огорошили тем, что детская площадка находится в ведении жильцов. И как распоряжаться этим неожиданным подарком – должны решать сами люди на общем собрании. Не забыв найти деньги на реконструкцию или снос.

Сторонники партии «Новые люди» сейчас готовят обращение в прокуратуру с требованием проверить законность ответов чиновников и помочь в демонтаже или реконструкции опасной площадки.

Поняв масштаб проблемы и ее серьезность, «Новые люди» приняли решение не просто поддержать жителей улицы Краснопресненская, но и запустить проект #БезопасныйДвор.

- К сожалению, практика показывает, что эта площадка в угрожающем состоянии — не единственная ни в Волгограде, ни в районах области. Но в любом случае добиваться конкретных действий по наведению порядка нужно. Именно местные чиновники должны дать четкий ответ, кому принадлежит объект, каков его статус и кто несет ответственность за его безопасную эксплуатацию. Кроме того, администрация должна обязать ответственные организации принять меры по устранению нарушений. Со своей стороны мы готовы оказать поддержку жителям, чтобы они знали, как правильно защитить свои права, - рассказывает адвокат и сторонник «Новых людей» Алексей Ушаков. - Если вы живете во дворе, который несет угрозу жизни и здоровью людей, если во дворах есть открытые люки, прогнившие лавочки, небезопасные сооружения, аварийные малые формы, проект #БезопасныйДвор может дать шанс решить наболевший вопрос.

Благодаря проекту #БезопасныйДвор все неравнодушные жители города могут рассказать о дворах, которые нуждаются в изменениях и несут опасность жизни и здоровью. Для участия в проекте нужно опубликовать фото и адрес двора на своей странице в социальной сети ВК с хэштегом #БезопасныйДвор, и отметить аккаунт партии новые люди ВК https://vk.com/newpeople.volgograd

Вся полученная от волгоградцев информация будет систематизирована и направлена в администрацию города – с требованием обеспечить безопасное пространство во дворах, как для детей, так и для взрослых.