Помощник президента РФ Игорь Левитин проверил модернизацию аэропорта в Волгограде

Игорь Левитин осмотрел обновленный аэропорт. Фото: АВО

В Волгоград 1 июля с рабочим визитом прибыл помощник президента РФ Игорь Левитин. Губернатор Андрей Бочаров встретил его в аэропорту. Там же прошло и рабочее совещание, на котором обсудили вопросы развития транспортного узла, дальнейшие шаги по расширению инфраструктуры и превращения воздушной гавани в мультимодальный комплекс

Также в программе рабочей поездки Игоря Левитина обсуждение вопросов газификации региона и строительства дорог. Помощник президента проведет совещание с руководством ПАО «Газпром», «Газпром газомоторное топливо», «Газпром межрегионгаз» и Упрдор Москва-Волгоград, сообщили в администрации региона.

Регион позиционирует себя как крупный транспортно-логистический центр федерального значения, поэтому развитие этого направления в числе приоритетов.