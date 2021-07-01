Вину признали: двоих волгоградцев будут судить за смерть рабочего при строительстве аквапарка

Уголовное дело передали в Кировский районный суд Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде завершилось расследование уголовного дела после смерти рабочего при строительстве аквапарка в Кировском районе. Обвинительное заключение было утверждено прокуратурой в отношении индивидуального предпринимателя и прораба строительной организации. Они обвиняются в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщила «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Во время расследования было установлено, что 22 марта 2021 года бригада рабочих индивидуального предпринимателя на основании заключенного со строительной организацией договора подряда осуществляла работы по монтажу сети ливневой канализации в траншеи при строительстве аквапарка на улице Санаторной. Один из рабочих был допущен на стройобъект без предварительного инструктажа по технике безопасности, обучения и проверки знаний правил охраны и безопасности труда. Также он не был оформлен в соответствии с трудовым законодательством. Мужчина занимался трамбовкой песчаной подушки в траншее, глубиной более 4 метров, у которой отсутствовали крепления и разработанные откосы.

- Во время производства работ произошло обрушение вертикальной стенки – мужчину засыпало грунтом. Спасти пострадавшего не удалось, - сообщила старший помощник руководителя управления (по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации) СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Расследование уголовного дела проводилось Следственным отделом по Кировскому району Волгограда СУ СК РФ по Волгоградской области. Уголовное дело прокуратура направила в Кировский районный суд. Вину оба фигуранта уголовного дела полностью признали. Каждому грозит до пяти лет лишения свободы.