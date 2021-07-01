В Волгограде пьяная женщина на иномарке сбила 3-летнего малыша

Два пешехода попали под колеса авто на дорогах Волгограда за сутки. Фото: Иван ВИСЛОВ

Трагедия едва не случилась вечером в эту среду на улице Девятой в поселке Верхняя Ельшанка в Советском районе Волгограда. Пьяная 40-летняя женщина-водитель за рулем Great Wall сбила 3-летнего малыша. К счастью, маленький мальчик остался жив. Ребенок получил травму головы. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, мальчик сейчас в больнице под наблюдением врачей. Еще одно ДТП с участием пешехода и иномарки произошло в центре города утром.

Около девяти часов утра 38-летняя женщина-водитель на Dacia Sandero двигалась по улице Двинской в сторону Второй продольной магистрали. Волгоградка сбила 72-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе, поворачивая на улицу Рокоссвоского. При этом, по предварительным данным, водитель проезжала перекресток на зеленый сигнал светофора, пожилая женщина также переходила дорогу по правилам. В результате пострадавшая волгоградка также оказалась в больнице.