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Общество1 июля 2021 10:37

В Волгограде продлят Центральную набережную

Горожане могут высказать предложения по проекту нового участка нижней террасы
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Нижняя терраса Центральной набережной будет продлена до моста через Волгу

Нижняя терраса Центральной набережной будет продлена до моста через Волгу

Фото: Александр КУЛИКОВ

В Волгограде Центральная набережная будет продлена. Нижнюю террасу доведут до моста через Волгу. Мэрия назначила общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории в границах от Бронекатера БК-13 до мостового перехода через Волгу в Центральном районе и от Рокадной автодороги до уреза воды. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, протяженность участка составляет более 1,7 километра.

На новом участке нижней террасы не будут размещены объекты капитального строительства. Там появятся только благоустроенные пешеходные зоны с необходимой для рекреационной зоны инфраструктурой.

Общественные обсуждения пройдут с 1 июля по 2 августа. В этот период времени экспозиция проекта будет работать с 10.00 до 12.00 в рабочие дни в департаменте по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда по адресу улица Порт-Саида, 7а. Участники обсуждений могут направить свои предложения и замечания по проекту в департамент. Если он будет одобрен, мэрия начнет разработку концепции благоустройства данной территории.

Отметим, сейчас продолжается реконструкция нижней террасы Центральной набережной в границах улиц Родимцева и Комсомольской, лестницы и причала. Работы должны завершиться в конце года. На днях стало известно, что сроки работ могут измениться. Поэтому администрация города решила оштрафовать подрядчика АО «Стройтрансгаз» за отставание по срокам. Однако в компании отметили, что требование властей об уплате штрафа было отозвано. Отставание по срокам объяснили внесением заказчиком изменений в проектную документацию.