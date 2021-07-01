В Волгограде продлят Центральную набережную

Нижняя терраса Центральной набережной будет продлена до моста через Волгу Фото: Александр КУЛИКОВ

В Волгограде Центральная набережная будет продлена. Нижнюю террасу доведут до моста через Волгу. Мэрия назначила общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории в границах от Бронекатера БК-13 до мостового перехода через Волгу в Центральном районе и от Рокадной автодороги до уреза воды. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, протяженность участка составляет более 1,7 километра.

На новом участке нижней террасы не будут размещены объекты капитального строительства. Там появятся только благоустроенные пешеходные зоны с необходимой для рекреационной зоны инфраструктурой.

Общественные обсуждения пройдут с 1 июля по 2 августа. В этот период времени экспозиция проекта будет работать с 10.00 до 12.00 в рабочие дни в департаменте по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда по адресу улица Порт-Саида, 7а. Участники обсуждений могут направить свои предложения и замечания по проекту в департамент. Если он будет одобрен, мэрия начнет разработку концепции благоустройства данной территории.

Отметим, сейчас продолжается реконструкция нижней террасы Центральной набережной в границах улиц Родимцева и Комсомольской, лестницы и причала. Работы должны завершиться в конце года. На днях стало известно, что сроки работ могут измениться. Поэтому администрация города решила оштрафовать подрядчика АО «Стройтрансгаз» за отставание по срокам. Однако в компании отметили, что требование властей об уплате штрафа было отозвано. Отставание по срокам объяснили внесением заказчиком изменений в проектную документацию.