В трех районах Волгограда отключат свет 1 июля

Без света придется провести весь день. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде в июле плановые ремонты на электросетях продолжаются. А, значит, тысячи волгоградцев в середине лета вновь будут сидеть в течение дня без электричества и возможности сохранить продукты в холодильнике, включить сплит, воспользоваться электрочайником и работать на удаленке. В графике отключений света на 1 июля 2021 года значатся отдельные жилые массивы трех районов Волгограда - Тракторозаводского, Дзержинского и Ворошиловского. Обесточат дома на срок до девяти часов в рабочее время.

Как рассказали «КП-Волгоград» в «Россети Юг», на Тракторном 1 июля 2021 без света с 9 утра до 17 часов останутся жители всего пяти домов на двух улицах: Клименко, дома №5, 7, 7а и 9; а также Быкова, 5. В Дзержинском районе обесточат с 9.00 до 17.00 лишь три дома по адресам: б-р 30 лет Победы, 70, 72, Симонова, 18.

Зато в Ворошиловском районе отключения электричества 1 июля будут более масштабными и продолжительными. Вырубят свет на девять часов – с 8.00 до 17.00. Затронет множество улиц частника: Автозаводская, 27-45, 39а, 50, 51а, 53-75, 59а, 65а, 52-78, 52а; Белоглинская, 86, 88, 90, 94, 109, 100, 100а, 102-116, Бородина, 2-24, 2а, 2б, 2в, 10а, 22а, 1-21, 1г, 1/2, 1/3, 13а, 13б; Веницианова, 25-47, 37а, Волынская, 14-26, 11-21, Дивногорская, 6а, 4, 8, 10, 37а, 22, 20, 30, 28, 26, 26а, 38, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 32а, 140/4, 140, Дрогобычская, 2-12, 1-15, Гурзуфская, 3, 14, 12, 9-29, 17а, 22-46, 18, 20, 5/1-5/6, 16, 16/4, 16/7, 14, Ейская, 17, 19, 19а, 21-27, 28-36, 29а, 32д, 29-37, 41-49, 42-52, Карело-Финская, 15-25, 16, 18, Крамского, 19, Красногородская, 1-22, 2а, 13-21, Лобачевского, 2-22, 2а, 14а, 1-11, 1д, 1е, 9а, Макаренко, 1, 2, Морфлотская, 32, 34, 49, 47/10, 37-45, 46, 49-69, 36-52, 71-91, 81а, 79а, 58-60, 58а, 60а, Моршанская, 1-29, 4-8, 4/2, 16а, 14, 20, 22, 4/1, 10, 4, 4а, 12; Неждановой, 1а, Нефтегорская, 1-10, 5а, 6/1, 8/1, 8, 57, 25, 11а, 12-18, 18а, 20, 20а, 22-40, 23-45, 23а, 29а, 30а, 40а, 53; Палладина, 1, 1а, 3, 5, 5а, 7-13, 2-12, 2а, 21а, 21б, 19, 21, 23, 27, 31, 35, 37, 18/1-18/4, 20/1, 20/2, 22/1, 22/2, 24/1, 24/2, 26/1, 26/2, 25, 28, 41, Пинская, 1, 1а, 4-18, 14а, Рогачевская, 1-9, Скрябина, 1-11, 3а, 7а, 1а, 1б, 1д, 1к, Славгородская, 1-10, 2а, 6а, 12, 11-23, 14-26, Соликамская, 2-22, Татищевская, 2а, 2б, 8, 1, 6, 9, 10, 7/1, 7/2, 9/1, 41-65, 10-38, Темрюкская, 1, 4-10, 8а, 1-21, 11а, Чигорина, 1б, 1/3, 2-16, 22, Чистяковская, 1-5, 4, Ужгородская, 1-17, 4/50, 9/1, 9/2, 15/1, 2-24, Феодосийская, 1, 46а, 14а, 16а, 18, 20, 20а, 22-34, 34а, 36, 38, 40, 51-61; а также обесточат переулок Чугуевский, дома №3-9, 7а, 4-8; переулок Академика Палладина, 60, 26/1, 26/2, 28/1, 28/2, 30/1, 30/2, 32, переулок Гурзуфский, дома №2-8, 1-9, переулок Татищевский, 2-16, 1-13.