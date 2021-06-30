Цены на морковь в Волгограде снова бьют рекорды

Морковка стала золотой, но это лишь временно. Фото: Лана ХУЦИШВИЛИ

Каждую неделю цены на основные продукты питания в магазинах и на рынках Волгограда и области меняются. К этому волгоградцы давно уже привыкли, хотя и нехотя отдают свои кровные за внезапно подорожавшие овощи. А морковка накануне нового урожая вновь побила собственный антирекорд. Цены на этот овощ давно перевалил за сто рублей за кило. По данным Волгоградстата, только за последнюю неделю морковь подорожала на 18,5 процента. Хотя по официальной цене в 64 рубля ее мало где найдешь.

Заметно прибавила в цене из овощей также капуста – плюс 6,3%. А вот огурцы подешевели на 14,2%, помидоры – на 6% из-за того, что у дачников уже спеет собственный урожай на грядках. Вскоре пойдут вниз и цены на морковку.

Отметились изменением цен и другие продукты. Так по одному проценту прибавили в стоимости свинина, сосиски и молоко. В легкий минус ушли цены на мясные консервы, сметану и творог, а мясное детское питание и яйца подешевели на 3%.