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Происшествия30 июня 2021 17:59

На видео попал момент жесткого столкновения "ВАЗа" и "Хонды" в центре Волгограда

К счастью, обошлось без пострадавших
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Пострадавших нет.

Пострадавших нет.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Момент жесткого столкновения «ВАЗа» и «Хонды» в Центральном районе Волгограда попа на видео. Иномарка влетела в отечественную легковушку на полной скорости, «девятку» отбросило на обочину, после удара о столб автомобиль разбился вдребезги. 26-летнеум водителю «ВАЗа» чудом удалось выжить.

Инспекторы ГИБДД уже установили обстоятельства ДТП.

- В 12:30 часов водитель «Хонды» двигался по проспекту Ленина со стороны улицы Бакинская в сторону Глазкова. На пересечении с Глазкова при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ», - уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Виновник аварии также не пострадал.

«Девятка» вдребезги: на видео попала жесткая авария в центре Волгограда
Видео: ГУ МВД по Волгоградской области.