На видео попал момент жесткого столкновения "ВАЗа" и "Хонды" в центре Волгограда

Пострадавших нет. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Момент жесткого столкновения «ВАЗа» и «Хонды» в Центральном районе Волгограда попа на видео. Иномарка влетела в отечественную легковушку на полной скорости, «девятку» отбросило на обочину, после удара о столб автомобиль разбился вдребезги. 26-летнеум водителю «ВАЗа» чудом удалось выжить.

Инспекторы ГИБДД уже установили обстоятельства ДТП.

- В 12:30 часов водитель «Хонды» двигался по проспекту Ленина со стороны улицы Бакинская в сторону Глазкова. На пересечении с Глазкова при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ», - уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Виновник аварии также не пострадал.