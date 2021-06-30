Дожди ожидаются не везде: какая погода будет в Волгограде и области 1 июля

Уже вечером в среду область местами накроет ливень Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области ожидают ухудшение погоды. Принести небольшую прохладу должны дожди. Как рассказали «КП-Волгоград» специалисты ЦГМС, в Волгограде и области 1 июля ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди пройдут местами, как и грозы. А вечером 30 июня в северо-восточных районах региона прогнозируются ливни, град и усиление штормового ветра до 20-25 метров в секунду. В среду скорость западного ветра составит 3-8 метров в секунду, местами – 9-14 метров в секунду.

Несмотря на возможные осадки, температура воздуха остается высокой. В ночь со среды на четверг по области будет +17...+22°, местами столбики термометров будут показывать +13º. Завтра днем будет +24...+29°, местами - до +33°. В Волгограде ближайшей ночью температура составит +18...+20º, завтра днем - около +30°

Синоптики отмечают, что на большей части территории Волгоградской области и в Волгограде 1 июля ожидается чрезвычайная пожароопасность (опасное явление).