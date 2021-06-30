Продюсер Максим Фадеев попросил волгоградского губернатора помочь поэтессе из Котово

Продюсер поддержал свою коллегу из Котово. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный продюсер и композитор Максим Фадеев в своем инстаграме обратился к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову с просьбой помочь коллеге и замечательному автору песен Наталье Касимцевой. В ее жизни случилась трагедия: ковид забрал маму, теперь и сама Наталья борется с болезнью.

«Андрей Иванович, в городе Котово сейчас находится наша коллега в тяжелейшем состоянии и положении. Она больна ковидом и находится у себя дома на карантине. Зовут ее Наталья Касимцева. Она написала большое количество красивейших песен, как «Мы вдвоем» и «Стану ли я счастливей». И много других песен, которые пели звезды. Она очень нуждается в помощи, поскольку у нее недавно от ковида умерла мама. Она находится в чрезвычайном стрессе. Это моя просьба. Я готов за каждого так просить, если это повлияет. Пожалуйста, вмешайтесь!»

Наталья Касимцева написала много знаменитых песен для Наргиз, Аллы Пугачевой, Юлии Савичевой, Лолиты, Григория Лепса и других.