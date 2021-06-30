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Происшествия30 июня 2021 16:05

Под Волгоградом насильнику и убийце 10-летней девочки грозит пожизненное

Вину свою мужчина до конца не признает
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Прокуратура Волгоградской области добивается пожизненного заключения для насильника и убийцы 10-летней девочки – 32-летнего жителя Клетского района. Обвинитель требует посадить преступника в колонию особого режима.

Напомним, жестокое убийство ребенка произошло 4 ноября 2020 года. Педофил пообещал девочке проводить к маме, но завел в лес недалеко от хутора Поднижний. Там и совершил сексуальное преступление, затем задушил школьницу, чтобы замести следы.

- Вину инкриминируемых деяниях мужчина признал частично, отрицая свою причастность к изнасилованию и убийству, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Отметим, что уголовное дело расследовали сотрудники СУ СК России по Волгоградской области.