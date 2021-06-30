Под Волгоградом насильнику и убийце 10-летней девочки грозит пожизненное

Прокуратура Волгоградской области добивается пожизненного заключения для насильника и убийцы 10-летней девочки – 32-летнего жителя Клетского района. Обвинитель требует посадить преступника в колонию особого режима.

Напомним, жестокое убийство ребенка произошло 4 ноября 2020 года. Педофил пообещал девочке проводить к маме, но завел в лес недалеко от хутора Поднижний. Там и совершил сексуальное преступление, затем задушил школьницу, чтобы замести следы.

- Вину инкриминируемых деяниях мужчина признал частично, отрицая свою причастность к изнасилованию и убийству, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Отметим, что уголовное дело расследовали сотрудники СУ СК России по Волгоградской области.