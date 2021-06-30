На бульваре улицы Титова в Волгограде замостили больше половины тротуара

Дорожки замостили плиткой. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На каштановой аллее улицы Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда уже замостили больше половины тротуаров, которые должны благоустроить в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Даже новенький асфальт, который уложили на бульварной зоне вдоль парка Гагарина всего полтора года назад, заменит брусчатка. А в зеленой зоне в это время монтируют новый поливочный водопровод и укладывают электрокабель для 49 новых фонарей. Освещение будут светодиодным, кроме того, между светоточками небо не будут «резать» провода.

- Способ подземной укладки кабеля обеспечивает максимальную сохранность сетей от случайных повреждений, а также не нарушает существующую городскую инфраструктуру и внешний вид общественного пространства, - поясняют такое решение в мэрии.

После того, как рабочие завершат монтаж обновленной системы полива, бульварную зону как в советские времена украсят более двух тысяч кустов сортовых роз и 600 кустов бирючины обыкновенной. А в прогалинах вместо погибших деревьев на знаменитой каштановой аллее высадят молодые саженцы каштана. Заместитель главы администрации Краснооктябрьского района Антон Будник подчеркивает:

- Сохранению уже существующих насаждений уделяется особое внимание – ни одно дерево в процессе реконструкции не пострадало.

И в финале вытоптанный газон между каштанов заменят новым, рулонным. Зеленая трава укроет площадь более 5500 квадратных метров. Появятся вдоль проезжей части и лавочки с урнами, которых раньше здесь никогда не было. Летом волгоградцы смогут посидеть и отдохнуть в тени больших каштанов, пока в парке Гагарина такой возможности нет.