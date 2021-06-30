Новый аппарат МРТ установят в областной больнице №1 в Волгограде

Новое оборудование готовят к монтажу. Фото: АВО

В Волгоградскую областную больницу №1 привезли новый аппарат МРТ, который приобрели на средства нацпроекта «Здравоохранение». Современный магнитно-резонансный томограф Ingenia установят в хирургическом корпусе стационара. Оборудование оснащено программами для обследования головного и спинного мозга, брюшной полости, малого таза, суставов и других органов и систем.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, монтаж томографа начнется в ближайшее время. Перед этим в помещении сделали ремонт, усилили плиты перекрытий и несущих стен. После на этом оборудовании будут обследовать пациентов сосудистого, нейрохирургического и эндокринологического центров, ЦАОП и других отделений областной больницы. Здесь же смогут пройти диагностику волгоградцы, находящиеся на амбулаторном лечении.