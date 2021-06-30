Хотел стать борцом: «Ротор» подписал контракт с защитником «Балтики»

Аслан Дудиев. Фото: ФК "Балтика".

«Ротор» продолжает работу на трансферном рынке. 30 июня волгоградская команда пополнилась очередным новичком, уже 13-м в это межсезонье. Контракт с сине-голубыми подписал защитник «Балтики» Аслан Дудиев. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе клуба, соглашение рассчитано на 1 год.

Аслан Дудиев родился 15 июня 1990 года в городе Алагир в Северной Осетии. В детстве он занимался сначала борьбой. Но в 11 лет связал себя с футболом. Защитник является воспитанником футбольной школы «Юность». Также он был в Академии имени Коноплева, играл за юношеские сборные России. Выступал за «Крылья Советов-СОК», «Тольятти», молодежную команду «Зенита», «Аланию», «СКА-Хабаровск», «Мордовию», «Томь», «Анжи» и «Тосно». В составе «Алании» провел 4 матча в квалификации Лиги Европы, а также дошел до финала Кубка России. Предыдущим клубом 31-летнего футболиста была «Балтика», цвета которой он защищал с 2018 года. Аслан Дудиев играет на позиции правого крайнего защитника.

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