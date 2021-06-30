В Волгограде от коронавируса умер 32-летний мужчина

За год в ковидных госпиталях умерли более 5 тысяч волгоградцев. Фото: АВО

В Волгоградской области за последние сутки подтвердили шесть летальных исходов от коронавируса. И снова в числе умерших молодой мужчина – 32-летний волгоградец. Также печальные списки жертв ковида пополнили 78-летний житель Волгограда, 73-летняя женщина из Волжского, а также 74-летний мужчина из Михайловки, 71-летний житель Еланского района и 55-летний мужчина из Калачевского района. У пятерых были проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе по борьбе с коронавирусом, 32-летний волгоградец обратился к врачу спустя три дня после появления первых симптомов заболевания ОРВИ. Его сразу положили в областную инфекционную больницу №1. Там медики диагностировали COVID-19 с двусторонней пневмонией. Осложнили течение болезни хронические вирусные заболевания и патологии органов дыхания. Спасти его медики не смогли несмотря на молодой возраст.

В основном умершие от коронавируса шли в поликлинику или вызывали врача через несколько дней после начала заболевания. А 74-летняя жительница Михайловки попала в больницу с подозрением на хирургическую патологию, где в ходе обследования у нее обнаружили двустороннюю пневмонию, после чего перевели из обычного в ковидный стационар.