Вода на волгоградских пляжах не соответствует гигиеническим нормам

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что купаться в необорудованных местах категорически запрещено Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгоградской области купальный сезон-2021 открылся 21 июня. В этот же день он начался в Волгограде, а в Волжском и Камышине еще раньше. Однако не все места для отдыха у воды безопасны. Региональное Управление Роспотребнадзора ведет мониторинг качества воды и песка. После проведенных исследований стало известно, что 16,4% отобранных проб воды в водоемах не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, а 2,6% проб - по санитарно-химическим показателям. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

А вот возбудителей патогенных кишечных инфекций в волгоградских водоемах не обнаружили. Также пробы почвы песка соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим, санитарно-химическим, вирусологическим, паразитологическим, радиологическим показателям.

- Управление напоминает, что категорически недопустимо купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!». Следует избегать купания в незнакомых местах, специально не оборудованных для этой цели. Обращаем особое внимание на то, что купаться можно только на официально открытых пляжах, - добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор проводит еженедельные мониторинги качества воды и песка в местах отдыха у воды в Волгоградской области.

Отметим, несмотря на то, что в Волгограде купальный сезон был открыт с 21 июня, пока ни один пляж не подготовлен. В ближайшее время в городе начнет работу одно место отдыха в Красноармейском районе. В Волжском городской пляж открыли 19-го числа.