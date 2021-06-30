Под Волгоградом упавшего на дорогу мотоциклиста насмерть переехал мусоровоз

9 пострадавших и 1 погибший – таковы последствия аварий на дорогах Волгоградской области за 29 июня. Смертельным оказалось происшествие в Елани, где 45-летний мотоциклист угодил под колеса мусоровоза. Это произошло около шести вечера в районном поселке на улице Вокзальной. У мужчины не было водительских прав, но он сел за руль «Джиалинга» и поехал по делам. При повороте мотоциклист потерял управление над двухколесным транспортом и перевернулся.

- После чего 48-летний житель Саратовской области, управляя автомашиной «ГАЗ-КО440-2», совершил наезд на опрокинувшегося мотоциклиста. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.