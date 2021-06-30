Тимур Родригез и Региона Тодоренко приехали в Волгоград для съемок «Орла и решки»

Тимур Родригез на Мамаевом кургане. Фото: instagram.com/olga_vvoitova.

В Волгограде проходят съемки популярной телепрограммы про путешествия «Орел и решка». В город вместе со своей командой приехали ведущие шоу Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Волгоградцы увидели их гуляющими по улицам города. В своем Instagram Тодоренко выложила сторис из гостиницы в центре Волгограда и взрывающимся салютом. Телеведущая решила, что так волгоградцы решили отметить ее приезд.

- Ребята, в мою честь! В мою честь салют! Боже! – эмоционально отреагировала Тодоренко в своем видео в социальной сети.

Региона Тодоренко по Волгограду передвигается на электричке. Фото: instagram.com/reginatodorenko.

Также Тодоренко опубликовала кадры из волгоградской электрички. А Тимура Родригеза можно было увидеть накануне на главной высоте России. Шоумен сфотографировался у подножия статуи Родины-Матери. Какие места посетит съемочная группа в Волгограде, остается в секрете. Как и то, кому из ведущих предстоит отдых в городе на 100 долларов, а кому с золотой картой с безграничным количеством денег.