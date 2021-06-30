На юге Волгограда скоро откроют пляж для 150 отдыхающих

Фото: пресс-служба мэрии.

Аномальная жара загнала волгоградцев на несанкционированные пляжи, а городской пляж в Красноармейском районе на песчаной косе полуострова Сарептского только готовят к открытию. Правда, число мест будет ограничено – чуть больше 150 человек. Из-за карантинных мер на берегу придется соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, площадь пляжа 4 тысячи квадратных метров. На этой территории после очистки от растительности размещают биотуалеты, лавочки и шезлонги, кабинки для переодевания, места для хранения вещей, беседки.

- Также водолазы муниципальной службы спасения обследовали и привели в порядок дно реки, которое теперь расчищено от мусора, а его понижение пологое, без ям и резких обрывов, - добавили в администрации.

За безопасностью отдыхающих будут следить спасатели. Для них оборудовали специальные вышки.