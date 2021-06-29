В центре Волгограда из-за коммунальной аварии затопило улицу Краснознаменскую

В центре Волгограда случилась коммунальная авария. Фото: Юлия Данильченко

Вечером 29 июня на улице Краснознаменской в центре Волгограда случился небольшой потоп. Из дорожного люка, который находится напротив дома №12, стала бить вода. Это был неприятный сюрприз не только для "Концессий", но и для жильцов ближайшей многоэтажки, которым не повезло в такой жаркий день на время остаться без воды.

Прибывшие рабочие отгородили аварийный участок. В квартирах многоэтажки на пару часов отключили воду. Как рассказали «КП-Волгоград» жители дома, вскоре ее включили, но напора практически нет. Люди на всякий случай наполняют кастрюли и тазики.

В аварийной службе Центрального района подтвердили, что произошла авария. Правда, сегодня работы проводиться не будут, к ремонту приступят только завтра. Диспетчер пояснил, что информации об отключении водоснабжения на период работ у них пока нет.