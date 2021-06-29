Волгоградский «Ротор» победил «Томь» со счетом 2:0

Сегодня, 29 июня, волгоградский «Ротор» встретился с «Томью» на стадионе «Родина» в Химках. Товарищеский матч недавно закончился и завершился уверенной победой команды сине-голубых: счет 2:0.

Автором первого гола на 22-ой минуте стал Андреа Чуканов. Второе очко команде принес Николай Кипиани на 36-ой минуте. В первом же тайме «Ротор» обеспечил победу. Кстати, последняя встреча команд, которая состоялась в 2019 году, закончилась с таким же счетом в пользу сине-голубых.

СОСТАВ РОТОРА

Рудаков, Слепов, Байрыев, Мартынов, Первушин, Кипиани, Чуканов, Школик, Махатадзе, Ташаев, Муллин.