30 июня жителям центра Волгограда отключат горячую воду

Коммунальщики готовятся к отопительному сезону. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде продолжаются плановые отключения горячей воды. В основном терпеть неудобства приходится от пары дней до двух недель в зависимости от работ. За этот период сотрудники «Концессии теплоснабжения» проводят подготовительные работы к предстоящему отопительному сезону. Чтобы зимой волгоградцы не мерзли в холодных квартирах, летом приходится греть воду в кастрюлях и чайниках.

В среду, 30 июня, горячее водоснабжение отключат в Центральном районе Волгограда. Это касается всего двух многоэтажных домов по улицам Краснознаменская №7 и Ленина №25. Потерпеть придется до 13 июля. Добавим, что коммунальщики проведут в этих домах плановый ремонт котельных.