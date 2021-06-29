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Общество29 июня 2021 19:30

30 июня жителям центра Волгограда отключат горячую воду

«Концессии» продолжают готовиться к отопительному сезону
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Коммунальщики готовятся к отопительному сезону.

Коммунальщики готовятся к отопительному сезону.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде продолжаются плановые отключения горячей воды. В основном терпеть неудобства приходится от пары дней до двух недель в зависимости от работ. За этот период сотрудники «Концессии теплоснабжения» проводят подготовительные работы к предстоящему отопительному сезону. Чтобы зимой волгоградцы не мерзли в холодных квартирах, летом приходится греть воду в кастрюлях и чайниках.

В среду, 30 июня, горячее водоснабжение отключат в Центральном районе Волгограда. Это касается всего двух многоэтажных домов по улицам Краснознаменская №7 и Ленина №25. Потерпеть придется до 13 июля. Добавим, что коммунальщики проведут в этих домах плановый ремонт котельных.