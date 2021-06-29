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Общество29 июня 2021 18:24

Волгоградский арбитражный суд разрешил судебным приставать снести «Сосновый бор»

Но владельцы гостиничного комплекса заплатят штраф за то, что сами этого не сделали
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Судебные приставы уже готовы к демонтажу усадьбы.

Судебные приставы уже готовы к демонтажу усадьбы.

Фото: Александр ГЛУЗ

Вслед за судьбоносным для «Соснового бора» решением Поволжского арбитражного суда Казани о сносе усадьбы, волгоградские коллеги разрешили судебным приставам приступить к демонтажу гостиничного комплекса. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Арбитражного суда области, владельцы проигнорировали исполнительные документы, в связи с чем ООО оштрафовали по административной статье.

- Не согласившись с постановлением о назначении административного штрафа, ООО «Сосновый бор» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании его незаконным. Заявителю отказано, - добавили в суде.

Владельцы усадьбы, похоже, не спешат за свой счет демонтировать гостиницу и домики. Однако по закону приставы могут сделать это сами, достаточно решения суда, однако после стоимость сноса взыщут с собственников.