Волгоградцу, сбившему насмерть инвалида, дали 2 года тюрьмы

29 июня Дзержинский районный суд Волгограда приговорил 60-летнего водителя к двум годам тюрьмы за смерть 25-летнего инвалида. Напомним, трагедия произошла в конце января 2020 года на улице Качинцев. У дома №112 водитель за рулем «ЗИЛа» проехал на «красный» и сбил молодого мужчину, страдающего заболеванием ЦНС. Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы, он скончался на месте ДТП.

- С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил мужчину к наказанию в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Добавим, что уголовное дело расследовали сотрудники УМВД.